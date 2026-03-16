Грузия остается в лидерах по экономической свободе в регионе

Грузия остается в лидерах по экономической свободе в регионе

Согласно Индексу 2026 года, экономика Грузии считается "умеренно свободной"

2026-03-16T09:01+0400

2026-03-16T09:01+0400

2026-03-16T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Грузия заняла 35 место в рейтинге экономической свободы по версии исследовательского центра The Heritage Foundation, обогнав всех своих соседей.The Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal опубликовали ежегодный рейтинг – Индекс экономической свободы 2026 года. При его составлении учитывались показатели 180 государств.Грузия в индексе заняла 35 место между Словенией и Бельгией, набрав 69,6 балла.По сравнению с предыдущим годом оценка страны улучшилась на 0,6 балла. В европейском регионе Грузия заняла 20 место среди 44 стран.В исследовании отмечается, что показатель экономической свободы в Грузии выше среднего мирового и регионального уровней.Согласно индексу 2026 года, экономика Грузии считается "умеренно свободной"."Несмотря на внешние и политические вызовы, экономика Грузии демонстрирует относительно хорошие результаты в ключевых областях экономической политики. Правительство провело реформы для повышения эффективности регулирования и поддерживает политику открытого рынка и низкие налоговые ставки. Экономика продемонстрировала определенную устойчивость", – говорится в исследовании.При этом авторы отмечают, что институциональные недостатки по-прежнему требуют более целенаправленных реформ, поскольку незначительные изменения пока не привели к существенным улучшениям.Степень экономической свободы рассчитывается как среднее арифметическое десяти показателей: свободы бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций и труда, а также монетарной и фискальной свободы, защиты прав собственности, размера государственного аппарата и эффективности правосудия.Таким образом, в "абсолютно свободной" экономике показатель составляет 100 баллов, тогда как в системе, где экономическая свобода отсутствует, он равен нулю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

словения

бельгия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, словения, бельгия