Грузия проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по регби
Грузинская сборная является 17-кратным чемпионом Европы 16.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-16T10:50+0400
ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Сборная Грузии по регби неожиданно уступила команде Португалии в финале чемпионата Европы – 17:19. В первом тайме грузинская команда занесла две попытки. Соперник ответил лишь точным штрафным. "Лелос" уверенно контролировали игру и ушли на перерыв, ведя в счете – 12:3. После перерыва португальцы прибавили в атаке и сократили отставание двумя точными штрафными ударами. Несмотря на давление соперника, грузинской команде удалось вновь набрать очки – вышедший на замену Бека Горгадзе занес попытку, увеличив преимущество своей команды до 17:9. За десять минут до конца встречи португальцы снова сократили разрыв – точный штрафной позволил им приблизиться к грузинской сборной на пять очков. Ситуация осложнилась после того, как судья на десять минут удалил Отара Метревели. Португальцы быстро воспользовались численным преимуществом: Пинто занес попытку, а Варрейру точно реализовал. Сборная Португалии вышла вперед – 19:17. В оставшееся время сборная Грузии активно атаковала, пытаясь вырвать победу, однако соперник надежно сыграл в обороне. В итоге Португалия удержала минимальное преимущество и стала победителем чемпионата Европы этого года. В матче за третье место сборная Испании обыграла Румынию – 29:23. Грузинская сборная является 17-кратным чемпионом Европы. В прошлом году "Борджгалоснеби" обыграли в финале команду Испании – 46:28. В 2024 году в финале Грузия победила Португалию – 36:10.
