Папуашвили: диалога с властью требуют уголовные преступники

Если радикалам и нужно о чем-то говорить, так это о Конституции Грузии, которую они откровенно нарушают, заявил спикер 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Политического диалога между властью и оппозицией требуют уголовные преступники и люди, постоянно нарушающие Конституцию Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление оппозиционной партии "Лело". Оппозиционная партия "Лело – Сильная Грузия" предлагает начать диалог между "Грузинской мечтой" и теми оппозиционными партиями, которые завоевали поддержку грузинского населения на парламентских выборах 2024 года. А для выхода из политического кризиса, по мнению "Лело", нужно провести новые парламентские выборы и освободить т. н. "политзаключенных". По его словам, если радикалам и нужно о чем-то говорить, так это о Конституции Грузии, которую они откровенно нарушают. "У радикальных групп нет проблем с грузинскими властями, у них проблемы с Конституцией Грузии. Поэтому, если им и нужно о чем-то говорить, то пусть говорят о Конституции и Уголовном кодексе, о тех нарушениях, которые они сами так часто совершали", – заявил Папуашвили. Что касается "Лело", отметил спикер, "Грузинской мечте" не о чем говорить с этой партией. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал главным условием для диалога с оппозицией признание ею легитимности правительства.

