Борьба с воровским миром в Грузии: в Аджарии задержаны 72 человека

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T15:26+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция в Аджарской Автономной Республике задержала 72 человека по обвинению в связях с т.н. "воровским миром", еще пятерым – предъявили обвинения, заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе на брифинге. По информации ведомства, среди пятерых обвиняемых – как "воры в законе", находящиеся за границей, так и лица, отбывающие наказание в грузинских тюрьмах. Также известно, что в ходе спецоперации в Хелвачаурском районе пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована ​​в Батумскую клинику и уже выписана. Беспрецедентная по масштабу спецоперация в Аджарии – есть пострадавшие>>Следствие установило, что обвиняемые устраивали т.н. "воровские разборки", во время которых они связывались с представителями воровского мира, в том числе с "вором в законе" Асланом Кобуладзе (Асланом Батумским) и принимали решения с целью получения финансовой выгоды, заставляя платить спорящие стороны. В случае неуплаты обвиняемые угрожали сторонам расправой. Задержанным, среди которых три женщины, грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины по одной или нескольким статьям: "Членство в воровском мире", "Поддержка воровского мира", "Участие в воровской разборке", "Обращение к члену воровского мира" и "Вор в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

