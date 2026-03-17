Борьба с воровским миром в Грузии: в Аджарии задержаны 72 человека
17.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-17T14:59+0400
14:59 17.03.2026 (обновлено: 15:26 17.03.2026)
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Полиция в Аджарской Автономной Республике задержала 72 человека по обвинению в связях с т.н. "воровским миром", еще пятерым – предъявили обвинения, заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе на брифинге.
По информации ведомства, среди пятерых обвиняемых – как "воры в законе", находящиеся за границей, так и лица, отбывающие наказание в грузинских тюрьмах. Также известно, что в ходе спецоперации в Хелвачаурском районе пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована в Батумскую клинику и уже выписана.
Следствие установило, что обвиняемые устраивали т.н. "воровские разборки", во время которых они связывались с представителями воровского мира, в том числе с "вором в законе" Асланом Кобуладзе (Асланом Батумским) и принимали решения с целью получения финансовой выгоды, заставляя платить спорящие стороны. В случае неуплаты обвиняемые угрожали сторонам расправой.
Задержанным, среди которых три женщины, грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины по одной или нескольким статьям: "Членство в воровском мире", "Поддержка воровского мира", "Участие в воровской разборке", "Обращение к члену воровского мира" и "Вор в законе".
"Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе".
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.