Государство Грузия обеспечит максимальную заботу о здоровье Илии II

Патриарха госпитализировали с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 часа ночи 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T16:03+0400

2026-03-17T17:30+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Государство сделает все возможное, чтобы максимальная забота о здоровье Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II продолжилась, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Илия II был госпитализирован с массивным желудочным кровотечением в Кавказский медицинский центр в 03:00 часа ночи 17 марта. Сейчас Патриарх введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Премьер находился в Кавказском медцентре, где получил от врачей информацию о состоянии здоровья духовного лидера страны."Хочу пожелать Патриарху крепкого здоровья и поблагодарить врачей. Все работают в полную силу, делают все возможное, чтобы должным образом заботиться о здоровье Патриарха. Хочу также выразить благодарность министру здравоохранения, который задействован во всем", – сказал Кобахидзе. В Кавказском медицинском центре с утра 17 марта находился президент Грузии Михаил Кавелашвили, члены Кабмина и представители духовенства, в том числе местоблюститель Католикоса-Патриарха владыка Шио. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился во Владикавказе в 1933 году, четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека III, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 43. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около тысячи. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская духовная академия. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

