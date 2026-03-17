Насколько эффективной оказалась проверка на наркотики в Грузии – новые данные

Насколько эффективной оказалась проверка на наркотики в Грузии – новые данные

В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением

2026-03-17T14:33+0400

2026-03-17T14:33+0400

2026-03-17T14:33+0400

ТБИЛИСИ, 17 марта — Sputnik. Факт употребления наркотических средств подтвердился у 77,4% лиц, проверенных полицейскими в 2025 году, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в 2025 году полиция проверила на факт употребления наркотиков 12 146 человек, и в результате экспертизы положительный результат был получен у 9 397 человек. На третьем – Самегрело - Земо Сванети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 1 215 из 1 489 лиц. В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключение составляет употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. С июля в стране полиция получила право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевозка караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. За содействие реализации наркотиков в Грузии задержали 15 человек – МВД>>Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней передать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

имерети

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, имерети, самегрело, наркотики, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика