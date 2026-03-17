Почему терминала Кулеви не коснулись санкции ЕС – объяснение грузинских властей

Евросоюз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из 20-го пакета санкций против России 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T20:37+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Вокруг терминала Кулеви начали распространять ложные сведения о якобы нарушениях, но на деле никаких претензий предъявлено не было, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Евросоюз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из 20-го пакета санкций против России. О соответствующем решении специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан проинформировал министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили в официальном письме. По его словам, Грузия взяла на себя обязательства и исполняет их добросовестно. "В страну приезжали целые комиссии, проводилась проверка, и даже ЕС официально поблагодарил нас за это. В очередной раз было подтверждено, что мы верны тем обязательствам, которые на себя взяли", – подчеркнул депутат. Шарманашвили также назвал поразительным заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Шивон Макгарри, отметив, что распространение недостоверной информации – проблема самой евробюрократии, а не Грузии. Отвечая на вопрос, означает ли реэкспорт то, что российская нефть поступала на территорию Грузии, а затем отправлялась в ЕС, спикер отметила, что точных деталей дела у нее нет, однако, по ее предположению, именно так и происходило. Депутат Давид Матикашвили подчеркнул, что Грузия нефть не производит, и никакой переправки под грузинским флагом не происходит, поэтому исключение порта из санкционного списка ЕС было оправданным. По его словам, нефтяной терминал Кулеви был исключен из санкционного списка, поскольку нет никаких доказательств обхода санкций. Матикашвили подчеркнул, что Грузия добровольно взяла на себя обязательства еще в 2022 году и выполняет их полностью, несмотря на то, что страна не является членом ЕС. В письме Дэвида О'Салливана к главе МИД Грузии отмечено, что первоначально порт планировалось включить в санкции из-за транспортировки российской нефти и присутствия "теневого флота". После того как грузинское правительство и оператор порта взяли на себя конкретные обязательства, решение было пересмотрено. В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

