Президент Грузии прибыл в клинику, где находится Патриарх Илия II

В данный момент в больницу продолжают прибывать политики, члены правительства и Синода

2026-03-17T12:20+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Кавказский медицинский центр, где находится Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II. Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в 03:00 часа ночи. Он находится в отделении интенсивной терапии. Клинические показатели Патриарха нестабильны, он введен в фазу искусственного сна и подключен к аппарату ИВЛ. "Состояние тяжелое, но идет лечение. Мы должны надеяться и молиться, чтобы все завершилось хорошо, и Патриарх выздоровел и вернулся к нам", — сказал Кавелашвили, выйдя из клиники.В данный момент в клинику продолжают прибывать политики, члены правительства и Синода. Также прибыл и Народный защитник. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ.В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260317/katolikos-patriarkh-iliya-ii-podklyuchen-k-apparatu-ivl-297616923.html

