"Снова продали себя": реакция "Грузинской мечты" на заявление Гварамия

Им не удалось устроить революцию извне, поэтому они пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, заявила политик 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T11:25+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Заявление лидера "Коалиции за перемены" Ники Гварамия еще раз подтверждает наличие внешнего влияния на оппозицию и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. Ранее Гварамия заявил, что объединение оппозиции стало результатом "запроса как со стороны партнеров, так и избирателей". По его словам, до сих пор условия для такого объединения не были сформированы, а преждевременные попытки могли привести к "формальным союзам". Но получение подобных указаний и их разоблачение для грузинского общества не новость, отметила депутат. "Они в очередной раз продали себя. Если им не удалось устроить революцию извне, теперь они пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, чего мы им не позволим", – подчеркнула Лашхи. В начале марта 9 оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций в продвижении интересов иностранных государств.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия