Состояние Илии II ухудшилось – местоблюститель Патриарха

Состояние Илии II ухудшилось – местоблюститель Патриарха

Местоблюститель призвал духовенство и всех верующих молиться за здоровье Его Святейшества 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T12:59+0400

2026-03-17T12:59+0400

2026-03-17T13:19+0400

патриархия грузии

католикос-патриарх всея грузии илия ii

священный синод

михаил кавелашвили

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Состояние Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II ухудшилось – он переведен в реанимацию, заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии митрополит владыка Шио журналистам. Илия II был госпитализирован с желудочным кровотечением в 03:00 часа ночи. Клинические показатели Патриарха нестабильны, он введен в фазу искусственного сна и подключен к аппарату ИВЛ. Местоблюститель призвал духовенство и всех верующих молиться за здоровье Его Святейшества. В Кавказском медицинском центре с утра находится президент Грузии Михаил Кавелашвили, члены Кабмина и представители духовенства. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м, и Московскую духовную академию – в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, священный синод, михаил кавелашвили, новости, грузия, общество, тбилиси