Sputnik Грузия
Хвича Кварацхелия посвятил свой гол в ворота лондонского "Челси" памяти Илии II
Хвича Кварацхелия посвятил свой гол в ворота лондонского "Челси" памяти Илии II
Кварацхелия был признан лучшим игроком в обоих матчах против лондонского "Челси" 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T10:10+0400
2026-03-18T10:22+0400
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Вингер французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия посвятил свой гол в ворота лондонского "Челси" памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей, сообщил глава Минздрава. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви – 49 лет. "Пари Сен-Жермен" в гостях уверенно обыграл "Челси" (3:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Французы задали тон уже в начале встречи: на 6 минуте Кварацхелия перехватил мяч у защитника и открыл счет. На 14 минуте Брэдли Баркола удвоил преимущество гостей. После перерыва "ПСЖ" довел дело до разгрома – на 62 минуте отличился Сени Маюлу. Кварацхелия был признан MVP матча в Лондоне. Примечательно, что грузин стал лучшим и в первом матче в Париже. По сумме двух матчей парижане прошли дальше с общим счетом 8:2 (5:2, 3:0). После матча Кварацхелия извинился перед грузинскими болельщиками за то, что слишком эмоционально отпраздновал забитый гол в то время, когда в его стране траур. Кварацхелия проводит выдающийся сезон: 11 результативных действий в 11 матчах Лиги чемпионов (семь голов и четыре ассиста) – это исторический показатель для грузинского футболиста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:10 18.03.2026 (обновлено: 10:22 18.03.2026)
