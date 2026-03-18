Завершилась величайшая эпоха – премьер Грузии о кончине Илии II
Годы патриаршества Илии II совпали с переломными годами для Грузии, и на этом историческом пути он всегда оставался духовным лидером нации и символом единства... 18.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-18T15:23+0400
14:47 18.03.2026 (обновлено: 15:23 18.03.2026)
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. С кончиной Католикоса-Патриарха Грузии Илии II завершилась величайшая эпоха в истории грузинской церкви, говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В стране объявлен траур.
"Выражаю глубочайшие соболезнования всей Грузии в связи с кончиной духовного отца нашей нации, Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. С его кончиной завершилась величайшая эпоха в истории нашей Матери-Церкви и грузинского государства", – говорится в письме Ираклия Кобахидзе.
По его словам, период патриаршества Илии II совпал с труднейшими, переломными годами для Грузии, и на этом историческом пути он постоянно оставался духовным лидером нации и символом единства.
"Своей мудростью, любовью к ближнему, безграничным терпением и умением прощать Патриарх смог укрепить веру в наших сердцах", – отметил Кобахидзе.
По его словам, заслуги Католикоса-Патриарха выходят за рамки чисто духовного измерения.
"В деле сохранения национальной самобытности, спасения традиций и укрепления государственности заслуги Илии II неоценимы. Своим бескорыстным служением Господу, родине и человеку он навсегда занял место среди величайших деятелей нашей многовековой истории", – подчеркнул Кобахидзе.
Наш долг и долг всех будущих поколений – достойно беречь величайшее наследие нашего духовного отца, добавил премьер.
Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.