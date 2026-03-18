Завершилась величайшая эпоха – премьер Грузии о кончине Илии II

Годы патриаршества Илии II совпали с переломными годами для Грузии, и на этом историческом пути он всегда оставался духовным лидером нации и символом единства...

2026-03-18T15:23+0400

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. С кончиной Католикоса-Патриарха Грузии Илии II завершилась величайшая эпоха в истории грузинской церкви, говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, на 94-м году жизни. Его кончина была вызвана развитием почечной, легочной и сердечной недостаточностей. В стране объявлен траур.По его словам, период патриаршества Илии II совпал с труднейшими, переломными годами для Грузии, и на этом историческом пути он постоянно оставался духовным лидером нации и символом единства. "Своей мудростью, любовью к ближнему, безграничным терпением и умением прощать Патриарх смог укрепить веру в наших сердцах", – отметил Кобахидзе. По его словам, заслуги Католикоса-Патриарха выходят за рамки чисто духовного измерения. Наш долг и долг всех будущих поколений – достойно беречь величайшее наследие нашего духовного отца, добавил премьер.Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви – 49 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

