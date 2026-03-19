Грузия за февраль увеличила экспорт вина в Россию на две трети

Общий объем поставок за месяц составил 13,1 миллиона долларов, что на 63% больше, чем в январе 19.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Поставки вина из Грузии в Россию за февраль этого года увеличились на две трети, а в годовом выражении – в 1,4 раза, при этом, помимо тихих вин, ввозились и игристые, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Общий объем поставок за месяц составил 13,1 миллиона долларов, что на 63% больше, чем в январе, и на 44% больше, чем в феврале годом ранее. В основном Россия покупает у Грузии тихие вина в сосудах объемом до двух литров – поставки за февраль достигли 12,9 миллиона долларов, и немного игристых вин – на 210,4 тысячи долларов. Суммарный экспорт вина из Грузии в феврале достиг 19,97 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 64%, а в годовом – на 22%. Россия осталась главным покупателем с долей в 65,4%. Также в первой пятерке расположились Польша (1,9 миллиона долларов), Украина (1,01 миллиона), Китай (699,9 тысячи) и Германия (517,2 тысячи).

