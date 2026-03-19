МИД Грузии распространил заявление в связи с изменением в миграционной политике США
Во внешнеполитическом ведомстве призвали граждан строго соблюдать визовые правила США 19.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 марта — Sputnik. Решение США о введении гарантийной суммы при оформлении неиммиграционных виз связано с высоким уровнем нарушений визовой политики США со стороны граждан Грузии, сообщили в министерстве иностранных дел Грузии. Граждане Грузии оказались в списке из 50 стран, гражданам которых придется вносить залог для получения визы в США. Соответствующее уведомление уже опубликовано на сайте Государственного департамента США. Во внешнеполитическом ведомстве призвали граждан страны строго соблюдать визовые правила США. "Мы призываем граждан Грузии строго соблюдать визовые правила США и не нарушать действующий визовый режим, что даст Грузии возможность продолжить работу с американской стороной по данному вопросу", – отметили в МИД страны.Согласно новым правилам, граждане Грузии при подаче на туристические и деловые визы категории B1/B2 должны будут внести залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов. Конкретную сумму во время визового интервью определит консульский сотрудник. Залог распространяется на тех соискателей визы, которые формально соответствуют требованиям для ее получения, но вызывают повышенные опасения с точки зрения возможного нарушения визового режима. Залог автоматически возвращается, если владелец визы покидает США до окончания разрешенного срока пребывания. Деньги также возвращаются, если человек не использует визу или если пограничная служба отказывает ему во въезде. Если же власти фиксируют нарушение условий пребывания, например, просрочку визы или попытку изменить иммиграционный статус, включая подачу прошения об убежище, Служба гражданства и иммиграции США рассматривает вопрос о конфискации залога. Документ также устанавливает дополнительные требования к поездкам. Владельцы виз с залогом должны въезжать в США и выезжать из страны только через коммерческие аэропорты. Грузия фактически стала единственной европейской страной в этом перечне. Остальные государства в списке – страны Африки, Азии и Латинской Америки. Власти Грузии не раз заявляли о несправедливости строгого визового режима США в отношении граждан Грузии, тогда как для граждан США в Грузии действует безвизовый режим. Между тем администрация президента Дональда Трампа, объявившая борьбу с нелегальной миграцией одним из своих приоритетов, все больше ужесточает визовую политику. Ранее США отменили розыгрыш вида на жительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
