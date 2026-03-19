Сенаторы США требуют санкций против властей Грузии после отчета ОБСЕ

Сенаторы США требуют санкций против властей Грузии после отчета ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе официально отверг выводы отчета "Московского механизма" ОБСЕ, назвав документ политически ангажированным и лишенным... 19.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-19T15:55+0400

2026-03-19T15:55+0400

2026-03-19T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 19 марта — Sputnik. Хельсинкская комиссия призвала власти США совместно с европейскими партнерами рассмотреть возможность применения санкций и других инструментов давления в отношении властей Грузии, чтобы обеспечить выполнение рекомендаций "Московского механизма" ОБСЕ.Соответствующее заявление опубликовано на сайте комиссии. Его подписали председатель комиссии сенатор Роджер Уикер, сопредседатель конгрессмен Джо Уилсон, сенатор Шелдон Уайтхаус, конгрессмен Стив Коэн и сенатор Джин Шахин.В докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов".В частности, авторы заявления требуют освобождения всех политических заключенных, прекращения политически мотивированных дел против оппозиции, а также отмены законов, которые, по их оценке, являются недемократическими."Доклад Московского механизма ОБСЕ предельно ясен: „Грузинская мечта“ лишает грузинский народ с трудом завоеванной свободы и превращает страну в изолированное, авторитарное государство", – говорится в заявлении.Как отмечается в документе, доклад фиксирует нарушения фундаментальных прав и свобод в Грузии со стороны правящей партии "Грузинская мечта" с весны 2024 года.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отчет "Московского механизма" ОБСЕ составлен с учетом узких политических интересов и не соответствует минимальным критериям объективности.Глава правительства также раскритиковал сам факт применения "Московского механизма" к Грузии. По его словам, страна является одной из передовых в ОБСЕ с точки зрения демократического развития.Что говорится в отчете "Московского механизма"Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии."Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений, а также свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.По мнению докладчиков, эти свободы были необоснованно ущемлены в том числе через ограничительное применение административных мер, таких как высокие штрафы и административные задержания, а также через возбуждение уголовных дел против критиков правительства."Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападений на критикующих власти, а также яростной и стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.Рекомендации ОБСЕ властям ГрузииНа фоне опубликованного доклада ОБСЕ рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде, отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также снять обвинения с оппозиционных политиков в саботаже и содействии иностранным силам.Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и грантах, а также нормы, касающиеся телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.ОБСЕ также рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между правом на собрания и соображениями общественного порядка.Властям рекомендовано обеспечить соразмерное применение силы в отношении протестующих, проявляющих насильственное поведение, и провести беспристрастные расследования утверждений о пытках и жестоком обращении.Кроме того, ОБСЕ призывает освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за реализацию права на свободу выражения мнений.Властям также рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела.Помимо этого, Грузию призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии и Организации по запрещению химического оружия, признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений.В то же время 32 из 57 государств – участников ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ.*ЛГБТ – запрещенная в России организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

тбилиси

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, обсе, венецианская комиссия