Премьер Грузии по пунктам раскритиковал отчет "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии

Последние парламентские и муниципальные выборы проходили на основе нового законодательства, согласованного с оппозицией после многомесячной работы, заявил... 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T21:47+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Отчет "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии составлен с учетом узких политических интересов и не соответствует минимальным критериям объективности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. В докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов". По словам главы правительства, автор "забыл упомянуть", что, несмотря на отдельные недостатки, миссия ОБСЕ/БДИПЧ назвала парламентские выборы 2024 года конкурентными, а правящую партию "Грузинская мечта" – избранным правительством. "Он забыл упомянуть, что радикальная оппозиция уже второй раз подряд отказалась использовать парламентские мандаты, пытаясь тем самым подорвать конституционный порядок и демократическую систему Грузии. В отчете вы не найдете никакой негативной оценки этих антигосударственных и антидемократических действий оппозиции", – заявил Кобахидзе. Премьер также отметил, что последние парламентские и муниципальные выборы проходили на основе нового законодательства, согласованного с оппозицией после многомесячной работы. Комментируя упоминание закона о семейных ценностях, премьер заявил, что автор называет их "так называемыми семейными ценностями", что, по его словам, является проявлением псевдолиберальной предвзятости. По словам премьера, сам автор документа отмечает, что из-за нехватки времени документ недостаточно глубокий – он изучался всего две недели. Кроме того, польский автор документа скрыл конфликт интересов, проявившийся в его прямой связи с польским правительством. Глава правительства также отметил, что автор критикует закон о прозрачности иностранного влияния, требуя его отмены или значительного пересмотра, при этом игнорируя пять попыток государственного переворота за последние четыре года, в которых участвовали поддерживаемые иностранным финансированием НПО. По словам премьера, закон о прозрачности был принят именно для защиты государственного суверенитета и демократической системы Грузии от внешнего вмешательства. "Однако автор отчета не отметил этой ключевой цели и не дал ценной критики законодательству, сосредоточившись лишь на формальной оценке", – отметил Кобахидзе. Премьер также отметил, что составитель обеспокоен иском членов парламентского большинства в Конституционный суд Грузии с требованием запрета отдельных партий и уголовным делом в связи с предполагаемым саботажем со стороны оппозиционных политиков. Он обратил внимание и на то, что в отчете указываются многочисленные случаи пыток и бесчеловечного обращения в отношении радикальной оппозиции и активистов. "Несмотря на то, что сам автор доклада не смог установить ни одного факта пыток в утвердительной форме, он использует слово "пытки", пусть и не в утвердительной форме, но все же много раз в докладе", – заявил Кобахидзе Что же написано в отчете "Московского механизма" Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии. "Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете. По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ущемлены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства. "Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. Рекомендации для властей Грузии от ОБСЕ ОБСЕ на фоне доклада рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ. Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде и отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также отозвать обвинения в адрес оппозиционных политиков в саботаже и помощи иностранным силам. Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, а также нормы для телекомпаний, либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Также ОБСЕ рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между этим правом и соображениями общественного порядка. Властям рекомендовано обеспечить соразмерное применение силы в отношении тех протестующих, которые проявляют насильственное поведение, и провести беспристрастные расследования утверждений о пытках и жестоком обращении. Также ОБСЕ рекомендует освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности, членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за осуществление своей свободы выражения мнений. Властям рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела. Кроме этого, власти Грузии призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также ратифицировать Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений. В итоге 32 из 57 стран-членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ. * Экстремистская организация, запрещенная в России

