День прощания с Илией II: известны подробности похорон Патриарха Грузии

21 и 22 марта весь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным, также будут назначены бесплатные рейсы автобусов, поездов и маршруток из регионов

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) сообщили подробности отпевания и похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которые состоятся в воскресенье, 22 марта. Католикос-Патриарх всея Грузии скончался 17 марта. По информации архимандрита Иоане Мчедлишвили, воскресная служба начнется в 09:00 по местному времени. Литургию совершит местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Ожидается, что проститься с Патриархом приедут делегации со всего мира, в том числе и Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I. "Самолет Вселенского патриарха ориентировочно приземлится в аэропорту Тбилиси около 11:00, и к 12:00 его ожидают здесь. Это его решение, и он примет участие в отпевании. Он совершит отпевание вместе с архиереями", – сообщил Мчедлишвили. По его словам, затем состоятся выступления и проповеди различных деятелей о Его Святейшестве. После этого тело Католикоса-Патриарха перенесут в Сионский собор, где он будет похоронен. Предположительно, процессия и похороны пройдут с 15:00 до 16:00 по местному времени. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом Святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери. По словам архимандрита Иоане Мчедлишвили, 22 марта вход в собор будет осуществляться только по пропускам. Во время отпевания и службы допуск внутрь будет ограничен как для граждан, так и для духовенства, при этом во дворе собора люди смогут находиться свободно. Для представителей СМИ работа будет возможна только снаружи. Архимандрит отметил, что ожидается большое количество людей – очереди начнутся от станции метро и будут непрерывными на протяжении многих часов. В день похорон территория от Самеба до Сионского собора, вероятно, будет полностью заполнена. Между тем панихида по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II продолжается уже третьи сутки в кафедральном соборе Святой Троицы. Проститься с Патриархом и отдать ему дань памяти приходят десятки тысяч верующих. Мэрия Тбилиси приняла решение продлить работу общественного транспорта до 02:00 по причине большого потока людей. 21 и 22 марта весь общественный транспорт в Тбилиси будет бесплатным. Кроме того, назначены бесплатные рейсы автобусов, поездов и маршруток из регионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

