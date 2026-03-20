Вместо 10 лет – 3 месяца: США меняют визовую политику для граждан Грузии

20.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-20T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 20 марта — Sputnik. Соединенные Штаты Америки меняют порядок выдачи туристических и деловых виз категории B1/B2 для граждан Грузии – с 2 апреля 2026 года заявителям будут выдавать только краткосрочные визы вместо привычных долгосрочных, включая 10-летние. Согласно разъяснениям на сайте посольства, в рамках программы визового залога заявители, признанные соответствующими требованиям, будут получать однократную визу сроком до трех месяцев. При этом стоимость визового сбора не изменится и составит 185 долларов. В посольстве также отмечают, что сама виза не гарантирует въезд в США. Окончательное решение принимает сотрудник пограничной службы на пункте въезда, который определяет, разрешить ли въезд и на какой срок. Новые правила не затрагивают уже выданные визы – они остаются действительными до окончания срока. Граждане Грузии оказались в списке из 50 стран, гражданам которых придется вносить залог для получения визы в США. Как пояснили в министерстве иностранных дел Грузии, решение США о введении гарантийной суммы при оформлении неиммиграционных виз связано с высоким уровнем нарушений визовой политики США со стороны граждан Грузии. Согласно новым правилам, граждане Грузии при подаче заявления на туристические и деловые визы категории B1/B2 должны будут внести залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов. Конкретную сумму во время визового интервью определит консульский сотрудник. Залог распространяется на тех соискателей визы, которые формально соответствуют требованиям для ее получения, но вызывают повышенные опасения с точки зрения возможного нарушения визового режима. Залог автоматически возвращается, если владелец визы покидает США до окончания разрешенного срока пребывания. Деньги также возвращаются, если человек не использует визу или пограничная служба отказывает ему во въезде. Если же власти фиксируют нарушение условий пребывания, например просрочку визы или попытку изменить иммиграционный статус, включая подачу прошения об убежище, то Служба гражданства и иммиграции США рассматривает вопрос о конфискации залога. Документ также устанавливает дополнительные требования к поездкам. Владельцы виз с залогом должны въезжать в США и выезжать из страны только через коммерческие аэропорты. Грузия фактически стала единственной европейской страной в этом перечне. Остальные государства в списке – страны Африки, Азии и Латинской Америки. Власти Грузии не раз заявляли о несправедливости строгого визового режима США в отношении граждан Грузии, тогда как для граждан США в Грузии действует безвизовый режим. Между тем администрация президента Дональда Трампа, объявившая борьбу с нелегальной миграцией одним из своих приоритетов, все больше ужесточает визовую политику. Ранее США отменили розыгрыш вида на жительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

