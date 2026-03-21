Грузия увеличила экспорт в Россию замороженной форели

Общий экспорт рыбы и морепродуктов из Грузии в другие страны в феврале текущего года составил 2,1 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Поставки замороженной форели из Грузии в Россию в феврале этого года достигли максимальных с июня 2024 года 500 тысяч долларов, или 70,2 тонны, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Поставки замороженной форели из Грузии в Россию нерегулярные, но тем не менее страна остается основным ее покупателем. Например, в январе этого года был перерыв, до этого поставки непрерывно шли с июня по декабрь (в среднем за месяц они составляли 238,6 тысячи долларов), а еще раньше была пауза длиной в десять месяцев. Всего за прошлый год экспорт этой рыбы из Грузии в Россию составил 1,6 миллиона долларов (212,3 тонны). Также были поставки рыбного филе (на $44,7 тысячи) и моллюсков (на $43,9 тысячи). Таким образом, общий объем поставок всей рыбы и морепродуктов за прошлый год составил 1,7 миллиона долларов – в два с половиной раза больше, чем в 2024 году. Общий экспорт рыбы и морепродуктов из Грузии в другие страны в феврале текущего года составил 2,1 миллиона долларов. Россия – на втором месте, а кроме нее в пятерку вошли Казахстан – 868 тысяч долларов, Армения – 432 тысячи, Франция – 167 тысяч, Азербайджан – 159 тысяч. Также дары моря в Грузии закупали на Украине – на 14 тысяч долларов.

