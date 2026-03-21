В Грузии с апреля запустят обновленные аграрные программы
С момента запуска программ государственной поддержки объем производства агропродовольственной продукции в стране растет в среднем на 8% в год, сообщил министр 21.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-21T10:52+0400
экономика
грузия
новости
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
сельское хозяйство грузии
10:52 21.03.2026 (обновлено: 10:53 21.03.2026)
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Агентство развития села с апреля запустит обновленные аграрные программы для фермеров, заявил глава ведомства Давид Сонгулашвили.
Индекс развития сельского хозяйства – это аналитический инструмент, который позволяет комплексно оценить состояние и динамику аграрного сектора Грузии. По словам премьер-министра, точный анализ играет решающую роль в формировании эффективной экономической политики страны.
"Мы начинаем важнейшую реформу – кардинальные изменения в Агентстве сельского развития, качественно новые сельскохозяйственные программы будут объявлены для наших фермеров и заинтересованных лиц. Бенефициары начнут получать ее с апреля", – заявил Сонгулашвили журналистам.
По его словам, исходя из глобальных экономических тенденций, агробизнес является не только одной из движущих сил экономического развития, но и играет важную роль в увеличении занятости, укреплении развития сельских районов и обеспечении продовольственной безопасности.
"Именно поэтому поддержка сельскохозяйственного сектора является одним из важнейших приоритетов государства. В последние годы программы государственной поддержки были значительно расширены. Развита инфраструктура переработки и охлаждения, увеличились инвестиции в сектор, что способствовало экономическому восстановлению страны", – отметил Сонгулашвили.
По его словам, с момента запуска программ государственной поддержки объем производства агропродовольственной продукции в стране растет в среднем на 8% в год.
В 2025 году эта цифра составила 18 миллиардов лари. Экспорт также значительно растет: в прошлом году был экспортирован агропродовольственный товар на рекордные 1,8 миллиарда долларов в 110 стран мира.
"Значительная часть сельскохозяйственной продукции в Грузии по-прежнему производится в домашних хозяйствах, где производительность отстает от современного промышленного производства. Рост производительности невозможен без технологий и соответствующих знаний", – подчеркнул Сонгулашвили.
Как отметил министр, новые программы ориентированы на результат и производительность, они будут сопровождаться системами учета и мониторинга, а также программами, основанными на знаниях, и будут полностью адаптированы к потребностям фермеров.
Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. В стране реализуются разные программы по поддержке землевладельцев.
Минсельхоз активно работает над развитием отрасли и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.