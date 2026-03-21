https://sputnik-georgia.ru/20260321/v-gruzii-s-aprelya-zapustyat-obnovlennye-agrarnye-programmy-297714060.html

В Грузии с апреля запустят обновленные аграрные программы

Sputnik Грузия

С момента запуска программ государственной поддержки объем производства агропродовольственной продукции в стране растет в среднем на 8% в год, сообщил министр 21.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-21T10:52+0400

экономика

грузия

новости

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/03/282915846_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0208d6903d03def568dae86683e2b08f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Агентство развития села с апреля запустит обновленные аграрные программы для фермеров, заявил глава ведомства Давид Сонгулашвили. Индекс развития сельского хозяйства – это аналитический инструмент, который позволяет комплексно оценить состояние и динамику аграрного сектора Грузии. По словам премьер-министра, точный анализ играет решающую роль в формировании эффективной экономической политики страны. По его словам, исходя из глобальных экономических тенденций, агробизнес является не только одной из движущих сил экономического развития, но и играет важную роль в увеличении занятости, укреплении развития сельских районов и обеспечении продовольственной безопасности. "Именно поэтому поддержка сельскохозяйственного сектора является одним из важнейших приоритетов государства. В последние годы программы государственной поддержки были значительно расширены. Развита инфраструктура переработки и охлаждения, увеличились инвестиции в сектор, что способствовало экономическому восстановлению страны", – отметил Сонгулашвили. По его словам, с момента запуска программ государственной поддержки объем производства агропродовольственной продукции в стране растет в среднем на 8% в год.В 2025 году эта цифра составила 18 миллиардов лари. Экспорт также значительно растет: в прошлом году был экспортирован агропродовольственный товар на рекордные 1,8 миллиарда долларов в 110 стран мира. "Значительная часть сельскохозяйственной продукции в Грузии по-прежнему производится в домашних хозяйствах, где производительность отстает от современного промышленного производства. Рост производительности невозможен без технологий и соответствующих знаний", – подчеркнул Сонгулашвили. Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. В стране реализуются разные программы по поддержке землевладельцев. Минсельхоз активно работает над развитием отрасли и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

