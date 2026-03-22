Делегация РПЦ и Варфоломей I прибыли на отпевание Патриарха Илии II

Делегация РПЦ и Варфоломей I прибыли на отпевание Патриарха Илии II

22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T12:34+0400

2026-03-22T12:34+0400

2026-03-22T12:59+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Делегация Русской православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей I принимают участие в церемонии отпевания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Тбилиси. Илия II скончался 17 марта. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в собор Самеба 18 марта. Проститься с патриархом в эти дни круглосуточно идут сотни тысяч верующих – жители столицы Грузии и регионов. Богослужение проходит в кафедральном соборе Самеба, куда ранее прибыл Вселенский патриарх. Делегацию РПЦ возглавляет патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Отпевание проходит при участии местоблюстителя патриаршего престола митрополита Шио и членов Священного Синода. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.

беларусь

Sputnik Грузия

религия , новости, грузия, священный синод, беларусь, русская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii