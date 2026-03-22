Делегация РПЦ передала соболезнования Путина в связи с кончиной Илии II

Соболезнования были переданы местоблюстителю патриаршего престола Грузинской православной церкви, митрополиту Шио 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T14:09+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Слова соболезнования и поддержки от президента России Владимира Путина в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II были переданы в Тбилиси делегацией Русской православной церкви. Илия II скончался 17 марта. 18 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в кафедральный собор Самеба. В эти дни круглосуточно сюда приходят сотни тысяч верующих – жители Тбилиси и регионов страны, чтобы проститься с Патриархом. Также продолжают поступать соболезнования со всего мира – от религиозных лидеров, государственных деятелей и международных организаций. Соболезнования были переданы местоблюстителю патриаршего престола Грузинской православной церкви, митрополиту Шио, и всему грузинскому народу. В России с глубокой скорбью восприняли известие о кончине Патриарха Илии II, которого называют духовным лидером грузинского народа и символом служения церкви и обществу. В Москве отмечают его вклад в укрепление православного единства и сохранение традиционных ценностей. Подчеркивается, что многолетнее служение Илии II принесло ему высокий авторитет в православном мире. Российская сторона выразила солидарность с грузинским народом в дни траура. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

