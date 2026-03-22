Как прошли переговоры США и Украины – оценка Уиткоффа

Как прошли переговоры США и Украины – оценка Уиткоффа

Переговоры делегаций США и Украины состоялись накануне, в субботу, во Флориде и были посвящены урегулированию украинского кризиса 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T20:50+0400

2026-03-22T20:50+0400

2026-03-22T20:50+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что американо-украинские переговоры прошли конструктивно.Переговоры делегаций США и Украины состоялись накануне, в субботу, во Флориде и были посвящены урегулированию украинского кризиса.Он отметил, что американскую сторону на переговорах представляли зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике Госдепартамента Крис Карран.Уиткофф подчеркнул, что США приветствуют важность продолжения контактов с Украиной для урегулирования оставшихся разногласий, необходимого для завершения украинского конфликта.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию проходят почти каждый день. Он также выражал уверенность, что желаемый результат будет достигнут.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не участвовала в контактах Украины и США. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия надеется, что пауза в трехсторонних переговорах носит временный характер.В этом году делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Первые два состоялись в Абу-Даби – 23-24 января и 4-5 февраля. Третья встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. Все переговоры проходили в закрытом для прессы формате.В начале марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно Зеленский является препятствием для урегулирования конфликта, и назвал это "немыслимым фактом".

сша

украина

флорида

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, сша, украина, флорида, дональд трамп, дмитрий песков, джаред кушнер, госдепартамент сша, обострение ситуации вокруг украины