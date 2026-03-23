https://sputnik-georgia.ru/20260323/297762852.html

Иран неожиданно нанес удар по Украине, как и обещал, – и это катастрофа

Sputnik Грузия

2026-03-23T21:52+0400

в мире

политика

иран

украина

сша

дональд трамп

си цзиньпин

оон

financial times

bloomberg

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282959108_0:67:3075:1796_1920x0_80_0_0_db0294460c4eee324e76db88cb5a6d3f.jpg

Сразу после заискивающей инициативы Зеленского по помощи США и Израилю в борьбе с иранскими беспилотниками глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что это "превращает всю территорию Украины в законную и легальную цель для Ирана в соответствии с Уставом ООН".И удар был нанесен — но не ракетами, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стральников.Хотя президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры с Россией "проходят каждый день" и они "добились большого прогресса", это, мягко говоря, не совсем так, вернее, совсем не так.Какие-то переговоры идут, но Россия не имеет к ним никакого отношения. В частности, на этих выходных состоялась встреча представителей Киева и Вашингтона. По информации от портала The Straits Times, главная задача Зеленского — "оживить переговоры". Как заявил "пересидент" Украины: "Очень важно для всех нас в мире, чтобы дипломатия продолжалась и чтобы мы пытались закончить эту войну".Плачем, рыдаем, верим, но кровавый клоун опять лжет.И вот как раз с этим у всей этой шайки большие проблемы.Нехарактерно трезво об этом написал ресурс ВВС: "текущий формат переговоров по Украине не способен остановить войну", потому что "стороны продолжают расходиться по ключевым пунктам".Но главная причина остановки — Соединенные Штаты по факту вышли из переговоров. Почему?Ровно по той же причине, по которой Трамп вышел из процесса подготовки к встрече с Си Цзиньпином. По информации от издания Politico, встреча лидеров не состоится до завершения конфликта: "В администрации Трампа решили не проводить параллельно крупные переговоры с Пекином на фоне военных действий, чтобы не идти на уступки в условиях кризиса".Но, по всей видимости, ждать этого придется очень долго.Трамп уже неоднократно заявлял, что Иран побежден, повержен и, как водится, разорван на мелкие кусочки, — но в реальности для американских и израильских стратегов все настолько плохо, что хороших вариантов у них не осталось совсем.На днях глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила на слушаниях в конгрессе, что "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми". Другие информированные источники также подтверждают "устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки Соединенных Штатов против страны".По данным западных военных аналитиков, США в конфликте с Ираном фактически подошли к пределу эффективности использования своих неядерных арсеналов, то есть было применено абсолютно все и в стократном количестве, но сокрушить систему обороны страны им не удалось. "Многократно уничтоженные" силы Ирана продолжают активно обороняться и наносить болезненный ущерб противнику. Мало того, вчера руководство Ирана объявило о "переходе к наступательным операциям", после чего в военных кругах Израиля и Соединенных Штатов зациркулировали тревожные сообщения, что "Иран сможет отвечать эффективными ракетными ударами еще шесть-восемь недель", но это неточно (то есть, скорее всего, дольше).Именно поэтому Трамп сейчас ускоренно планирует в Иране наземную операцию, что гарантированно затянет конфликт на месяцы, если не на годы, и на фоне серьезнейших потенциальных проблем для американского лидера Украина переместится с десятого места на десятитысячное.Из-за "побед" Трампа в Иране цены на газ в ЕС достигли самого высокого уровня за три года; за две недели счета за энергию в Европе выросли на семь миллиардов евро; ЕЦБ заявил, что кризис может повысить инфляцию до 6,3 процента и вызвать рецессию. Bloomberg пишет, что "ЕС ожидает длительный рост цен на энергоносители и перебои в поставках".И это — только начало. Как пишет издание Axios, "экономические последствия войны с Ираном будут ощущаться значительно дольше самого конфликта": даже в случае быстрого перемирия или разблокировки Ормузского пролива "перебои в поставках могут сохраняться месяцами, а в отдельных случаях — годами".Хотя еврочиновники для вида сильно расстроились, что Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро Украине, на самом деле они этому очень рады: деньги нужны самим. Но деньги съедает кризис, а американское оружие с конвейера идет на Ближний Восток. По признанию главы Rheinmetall Паппергера, "если конфликт продлится еще месяц, у США и их союзников не останется ракет для систем противовоздушной обороны" и "в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или близки к этому".Западные аналитики утверждают, что кризис на Ближнем Востоке "открыл для России окно возможностей", потому что у нее появились серьезные дополнительные доходы от роста цен на энергоносители, а Европа и Киев садятся на голодный паек и жидкий чаек.Нет никаких сомнений, что Москва этим воспользуется. Как говорил Трамп про внезапную атаку на Иран: "Кто сказал, что мы должны воевать честно?"И кто сказал, что к окончанию иранского конфликта киевский режим останется?Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

