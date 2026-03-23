Больше такого не будет – Союз регби Грузии прокомментировал допинговый скандал
Фигуранты дела не выступают и не работают в национальной сборной с сезона 2023/24, заявили в Союзе регби Грузии 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T20:58+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Союз регби Грузии отреагировал на информацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и World Rugby о выявленных нарушениях антидопинговых правил в составе сборной Грузии в период подготовки к чемпионату мира 2023 года во Франции, отметив, что подобные случаи больше не повторятся, говорится в заявлении.
Шесть игроков сборной Грузии по регби признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по итогам совместного расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и World Rugby. Расследование также выявило нарушения со стороны одного сотрудника вспомогательного персонала команды и сотрудников Грузинского антидопингового агентства.
"Мы понимаем, что вышеуказанные факты серьезно вредят репутации грузинского регби. Мы начали интенсивную работу и приняли строгие меры для предотвращения подобных случаев. Мы делаем все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись в регби. Больше таких инцидентов не будет", – заявили в Союзе регби.
В заявлении Союза отмечается, что организация полностью осознает серьезность проблемы и разделяет обеспокоенность болельщиков.
При этом подчеркивается, что фигуранты дела не выступают и не работают в национальной сборной с сезона 2023/24. В Союзе также заявили, что с того времени ни один игрок сборной Грузии или грузинский регбист не был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
В Союзе регби сообщили, что с самого начала процесса сотрудничают с международными структурами и действуют в соответствии с их рекомендациями, в том числе воздерживаются от подробных публичных комментариев до завершения расследования.
В Союзе признали, что произошедшее нанесло ущерб репутации грузинского регби, и заявили о принятых мерах для предотвращения подобных случаев в будущем.
После завершения дисциплинарных процедур руководство пообещало провести пресс-конференцию и ответить на вопросы СМИ.
Согласно опубликованному Всемирным антидопинговым агентством (WADA) отчету, были выявлены пять случаев подмены проб. Кроме того, установлено, что сотрудники Грузинского антидопингового агентства заранее информировали игроков сборной Грузии о предстоящем тесте.