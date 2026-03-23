Больше такого не будет – Союз регби Грузии прокомментировал допинговый скандал

Фигуранты дела не выступают и не работают в национальной сборной с сезона 2023/24, заявили в Союзе регби Грузии 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T20:58+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Союз регби Грузии отреагировал на информацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и World Rugby о выявленных нарушениях антидопинговых правил в составе сборной Грузии в период подготовки к чемпионату мира 2023 года во Франции, отметив, что подобные случаи больше не повторятся, говорится в заявлении. Шесть игроков сборной Грузии по регби признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по итогам совместного расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и World Rugby. Расследование также выявило нарушения со стороны одного сотрудника вспомогательного персонала команды и сотрудников Грузинского антидопингового агентства. В заявлении Союза отмечается, что организация полностью осознает серьезность проблемы и разделяет обеспокоенность болельщиков. При этом подчеркивается, что фигуранты дела не выступают и не работают в национальной сборной с сезона 2023/24. В Союзе также заявили, что с того времени ни один игрок сборной Грузии или грузинский регбист не был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В Союзе регби сообщили, что с самого начала процесса сотрудничают с международными структурами и действуют в соответствии с их рекомендациями, в том числе воздерживаются от подробных публичных комментариев до завершения расследования. В Союзе признали, что произошедшее нанесло ущерб репутации грузинского регби, и заявили о принятых мерах для предотвращения подобных случаев в будущем. После завершения дисциплинарных процедур руководство пообещало провести пресс-конференцию и ответить на вопросы СМИ. Согласно опубликованному Всемирным антидопинговым агентством (WADA) отчету, были выявлены пять случаев подмены проб. Кроме того, установлено, что сотрудники Грузинского антидопингового агентства заранее информировали игроков сборной Грузии о предстоящем тесте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

