Чем недовольны туристы в Грузии? – видео
15:16 23.03.2026 (обновлено: 15:48 23.03.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Активное развитие туризма в Грузии влечет за собой необходимость повысить качество в сфере сервиса и услуг, чтобы привлечь больше гостей из-за рубежа
Отдых в стране перестал быть "бюджетным", и это важный фактор. За последние годы общий уровень цен значительно повысился, однако качество обслуживания в целом пока остается на прежнем уровне.
Особенно часто можно услышать претензии в адрес небольших частных отелей семейного типа, которых в Грузии тоже стало значительно больше за последнее время.
Качество еды и обслуживания в ресторанах Тбилиси и Батуми в целом высокое, однако в регионах страны есть заведения, которыми приезжие недовольны.
В 2025 году Грузию посетило максимальное число туристов за всю историю – более 5,52 миллиона человек. И в нынешнем году власти страны ожидают значительного роста туристического потока.
