Ереван пытается урегулировать отношения между Тбилиси и Брюсселем

По словам Костаняна, Ереван заинтересован в нормализации диалога между Брюсселем и Тбилиси и возвращении его в "конструктивное русло" 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T18:56+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Армения участвует в процессе урегулирования отношений между ЕС и Грузией, заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян на заседании парламентской комиссии по европейской интеграции, сообщил Sputnik Армения."Прогресс в переговорах между Грузией и ЕС способствует формированию более позитивной среды для развития отношений Армения–ЕС", – отметил он.По словам Костаняна, Ереван заинтересован в нормализации диалога между Брюсселем и Тбилиси и возвращении его в "конструктивное русло"."В этом направлении мы также ведем определенную работу", – добавил замглавы МИД.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ключевым препятствием для евроинтеграции страны на данный момент остается фактическая заморозка диалога между Европейским союзом и Грузией.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

