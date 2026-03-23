Гибель молодой россиянки в Тбилиси – МВД ведет расследование

Для установления точной причины смерти в рамках расследования назначены все необходимые экспертизы 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T19:55+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с гибелью в Тбилиси 22-летней жительницы Нижнего Новгорода Алины Камбаровой по статье "Доведение до самоубийства", сообщили в ведомстве. На первом этапе расследования установлено, что молодая женщина прибыла в Грузию 16 марта этого года, после чего остановилась в одном из тбилисских отелей. По словам молодого человека, который встречал девушку в аэропорту, он вместе с Камбаровой употребил наркотическое средство марихуану в номере отеля. Утром мужчина обнаружил девушку мертвой. На теле не было признаков насилия. Для установления точной причины смерти в рамках расследования назначены все необходимые экспертизы. Как ранее сообщали СМИ, это был второй визит Камбаровой в Грузию.

