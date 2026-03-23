Гибель молодой россиянки в Тбилиси – МВД ведет расследование
Для установления точной причины смерти в рамках расследования назначены все необходимые экспертизы 23.03.2026
происшествия
грузия
новости
мвд грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с гибелью в Тбилиси 22-летней жительницы Нижнего Новгорода Алины Камбаровой по статье "Доведение до самоубийства", сообщили в ведомстве.
На первом этапе расследования установлено, что молодая женщина прибыла в Грузию 16 марта этого года, после чего остановилась в одном из тбилисских отелей.
По словам молодого человека, который встречал девушку в аэропорту, он вместе с Камбаровой употребил наркотическое средство марихуану в номере отеля. Утром мужчина обнаружил девушку мертвой. На теле не было признаков насилия.
Для установления точной причины смерти в рамках расследования назначены все необходимые экспертизы.
Как ранее сообщали СМИ, это был второй визит Камбаровой в Грузию.