Грузинские дзюдоисты на турнире Большого шлема в Тбилиси: итоги выступления сборной

Успех тяжеловеса Ираклия Деметрашвили и чемпиона мира Луки Майсурадзе позволил хозяевам турнира войти в четверку сильнейших сборных среди 54 стран-участниц 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала шесть медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси – два золота и четыре бронзы, заняв итоговое четвертое место в медальном зачете. Турнир Большого шлема проходил в Тбилиси с 20 по 23 марта. В нем приняли участие более 400 спортсменов из 54 стран мира. Для сравнения, в прошлом году в соревнованиях участвовали 352 спортсмена из 52 стран. В финальный день соревнований чемпионом стал тяжеловес Ираклий Деметрашвили (+100 кг).23-летний грузинский борец победил Германа Коне иппоном. Он принес грузинской команде вторую золотую медаль турнира. Ранее золото Грузии принес чемпион мира 2023 года Лука Майсурадзе (-90 кг). В заключительный день турнира Саба Инанейшвили занял третье место в той же весовой категории, победив россиянина Золотухина в матче за бронзовую медаль. Примечательно, что грузинская команда заняла первое место в общем зачете среди мужских команд. Мужская сборная Грузии как страна-хозяйка была представлена максимально разрешенным количеством дзюдоистов – 28 (по четыре в каждой весовой категории). Женская сборная – 14 спортсменками.

