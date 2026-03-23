Грузинские фигуристы едут на чемпионат мира в Чехию
Грузинские фигуристы едут на чемпионат мира в Чехию
Турнир откроется в среду короткой программой у женщин, а завершится ЧМ 29 марта зрелищными показательными выступлениями участников 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T23:36+0400
2026-03-23T23:36+0400
2026-03-23T23:36+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Шестеро грузинских фигуристов примут участие в чемпионате мира, который стартует 25 марта в Праге. На мировом первенстве выступят Ника Егадзе, Анастасия Губанова, спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Турнир откроется в среду короткой программой у женщин, а завершится ЧМ 29 марта зрелищными показательными выступлениями участников. Чемпионат мира в Праге станет первым крупным соревнованием для фигуристов после февральских Олимпийских игр в Милане. Сборная Грузии показала на ОИ исторический результат – первое серебро в истории, которое стране принесли Лука Берулава и Анастасия Метелкина. Кроме того, грузинская сборная заняла четвертое место в командных соревнованиях.
прага
спорт, грузия, новости, прага, фигурное катание, чемпионат мира по фигурному катанию 2017
Грузинские фигуристы едут на чемпионат мира в Чехию
Турнир откроется в среду короткой программой у женщин, а завершится ЧМ 29 марта зрелищными показательными выступлениями участников
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Шестеро грузинских фигуристов примут участие в чемпионате мира, который стартует 25 марта в Праге.
На мировом первенстве выступят Ника Егадзе, Анастасия Губанова, спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Турнир откроется в среду короткой программой у женщин, а завершится ЧМ 29 марта зрелищными показательными выступлениями участников.
Чемпионат мира в Праге станет первым крупным соревнованием для фигуристов после февральских Олимпийских игр в Милане. Сборная Грузии показала на ОИ исторический результат – первое серебро в истории, которое стране принесли Лука Берулава и Анастасия Метелкина.
Кроме того, грузинская сборная заняла четвертое место в командных соревнованиях.