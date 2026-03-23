Гурам Кашия объявил о завершении карьеры в сборной

Гурам Кашин начал играть со сборную в 2007 году и на его счету 3 гола 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T17:57+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу, защитник Гурам Кашия завершит карьеру в национальной команде в июне товарищеским матчем против Румынии, игрок озвучил свое решение во время пресс-конференции. Игра против сборной Румынии станет 129-й в карьере Кашия за национальную команду. Он отметил, что хотел лично сообщить своим болельщикам о важном решении. "Для меня большая честь быть частью таких талантливых игроков и капитаном гордой команды. Вместе мы достигли не только наших целей, но и великой мечты каждого грузина – играть на чемпионате Европы. Каждый момент на этом пути для меня больше, чем просто история", – добавил Кашия. Впереди у грузинской команды и ее капитана товарищеский матч против команды Израиля. Встреча состоится 26 марта на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси. Начало в 21:00. Кашия начал играть за сборную в 2007 году. Вначале его вызвали в молодежную команду, а с 2009 года – в основную. Дебют Кашия состоялся в апреле, в матче отборочного турнира чемпионата мира против Черногории. Та встреча в Тбилиси завершилась со счетом 0:0. За годы игры в сборной Кашия записал на свой счет три гола.

