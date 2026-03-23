Ложное сообщение о бомбе в соборе Самеба в день похорон Илии II: СГБ задержала подростка
Для сокрытия личности обвиняемый изменил голос с помощью специального программного обеспечения, использовал виртуальный номер иностранного государства и скрыл...
2026-03-23T14:31+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании несовершеннолетнего, обвиняемого в ложном сообщении о заложенной бомбе в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в день похорон Католикоса-Патриарха Илии II, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Как сообщили в СГБ, 22 марта около 14:30 поступило два анонимных звонка с угрозами. Звонивший заявил, что находится у собора, вооружен огнестрельным оружием и заминировал территорию. Он дал правоохранителям 20 минут для эвакуации людей, в противном случае угрожал взрывом.
Для сокрытия личности обвиняемый изменил голос с помощью специального программного обеспечения, использовал виртуальный номер иностранного государства и скрыл IP-адрес.
В результате оперативно-следственных мероприятий личность подозреваемого была установлена уже на следующий день. Во время обыска изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и другие вещественные доказательства. Подозреваемый признал вину.
Ему предъявлено обвинение в ложном сообщении о терроризме. Несовершеннолетнему грозит от трех до шести лет тюрьмы.