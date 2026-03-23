https://sputnik-georgia.ru/20260323/lozhnoe-soobschenie-o-bombe-v-sobore-sameba-v-den-pokhoron-ilii-ii-sgb-zaderzhala-podrostka-297757967.html

Ложное сообщение о бомбе в соборе Самеба в день похорон Илии II: СГБ задержала подростка

23.03.2026, Sputnik Грузия

происшествия

грузия

новости

сгб

храм святой троицы самеба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/16/297744944_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c999b6f93c2688ebb79138b958df7ccd.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании несовершеннолетнего, обвиняемого в ложном сообщении о заложенной бомбе в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в день похорон Католикоса-Патриарха Илии II, говорится в распространенном ведомством заявлении. Как сообщили в СГБ, 22 марта около 14:30 поступило два анонимных звонка с угрозами. Звонивший заявил, что находится у собора, вооружен огнестрельным оружием и заминировал территорию. Он дал правоохранителям 20 минут для эвакуации людей, в противном случае угрожал взрывом. Для сокрытия личности обвиняемый изменил голос с помощью специального программного обеспечения, использовал виртуальный номер иностранного государства и скрыл IP-адрес. В результате оперативно-следственных мероприятий личность подозреваемого была установлена уже на следующий день. Во время обыска изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и другие вещественные доказательства. Подозреваемый признал вину. Ему предъявлено обвинение в ложном сообщении о терроризме. Несовершеннолетнему грозит от трех до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

