МИД РФ предостерег США от удара по иранской АЭС "Бушер"

Представитель МИД России назвал катастрофическими возможные последствия атаки на ядерную инфраструктуру Ирана 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 23 марта — Sputnik. Россия надеется, что Соединенные Штаты не станут наносить удар по иранской АЭС "Бушер" на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах второй международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" в Москве, сообщает РИА Новости.Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве. В этом году центральными темами пленарных сессий станут сотрудничество России и Индии в формирующемся многополярном мире, развитие торгово-экономических связей двух государств, а также отношения Москвы и Нью-Дели с третьими странами и регионами.По словам Руденко, последствия атаки на этот объект были бы катастрофическими.Ранее Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции исламской республики, начав с самой крупной. На этом фоне в Москве выразили надежду, что американская сторона не допустит удара по ядерной инфраструктуре.Ситуация вокруг АЭС "Бушер" находится в центре особого внимания и из-за того, что тема безопасности станции уже поднималась ранее в публичных заявлениях российских и иранских официальных лиц.

