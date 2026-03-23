МИД РФ предостерег США от удара по иранской АЭС "Бушер"
Представитель МИД России назвал катастрофическими возможные последствия атаки на ядерную инфраструктуру Ирана 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 23 марта — Sputnik.
Россия надеется, что Соединенные Штаты не станут наносить удар по иранской АЭС "Бушер" на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах второй международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" в Москве, сообщает
РИА Новости.
Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве. В этом году центральными темами пленарных сессий станут сотрудничество России и Индии в формирующемся многополярном мире, развитие торгово-экономических связей двух государств, а также отношения Москвы и Нью-Дели с третьими странами и регионами.
По словам Руденко, последствия атаки на этот объект были бы катастрофическими.
"Я представляю, что "Бушер" не будет входить в этот список, поскольку последствия будут просто катастрофические для всех. Думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого", – сказал он журналистам в кулуарах международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
Ранее Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции исламской республики, начав с самой крупной. На этом фоне в Москве выразили надежду, что американская сторона не допустит удара по ядерной инфраструктуре.
Ситуация вокруг АЭС "Бушер" находится в центре особого внимания и из-за того, что тема безопасности станции уже поднималась ранее в публичных заявлениях российских и иранских официальных лиц.