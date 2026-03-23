Политика и вера: в Грузии обсуждают преемника Илии II
Заседание Синода должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T15:55+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II проводили в последний путь накануне, однако в стране уже начались дискуссии о его преемнике, его политическом наследии, а оппозиция выражает обеспокоенность. Митрополит Шио будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. В Священном Синоде есть множество достойных кандидатов, однако дни траура показали, что на процесс выбора будет оказывать влияние власть, заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Церетели. Он подчеркнул, что Илия II очень хорошо понимал важность евроинтеграции Грузии и всегда думал о развитии страны. Сейчас, по словам Церетели, главное, чтобы церковь оставалась сильной, имела достойного руководителя и будущего Патриарха, который сможет способствовать примирению, благу, развитию и укреплению веры в стране. Депутат партии "Гахария – За Грузию" Гига Парулава заявил журналистам, что выбор нового патриарха полностью принадлежит Священному Синоду, и любым его решениям партия будет следовать. По его словам, любое вмешательство со стороны недопустимо, а политическое обсуждение этого вопроса неприемлемо. Он также подчеркнул огромный вклад Католикоса-Патриарха в жизнь церкви и страны. "Служение Патриарха имеет огромную и неоценимую ценность как для нашей церкви, так и для страны, и мы благодарны ему за службу и за его большую любовь. Прошедшие дни еще раз показали, какую огромную любовь и единство проявили наши граждане в эти тяжелые дни, которые были так необходимы стране", – сказал он. Тысячи людей приняли участие в шествии от Кафедрального собора Святой Троицы Самеба. Они скандировали: "Мы любим тебя, Патриарх!" Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
