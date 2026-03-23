ПВО ВС России ночью сбила 249 украинских беспилотников над регионами - Минобороны
ПВО ВС России ночью сбила 249 украинских беспилотников над регионами - Минобороны
Дроны сбиты над 12 регионами и акваторией Азовского моря. 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T11:24+0400
2026-03-23T18:01+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар - Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, приграничные районы РФ, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
украина
донбасс
россия, в мире, политика, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины

ПВО ВС России ночью сбила 249 украинских беспилотников над регионами - Минобороны

11:24 23.03.2026 (обновлено: 18:01 23.03.2026)
Дроны сбиты над 12 регионами и акваторией Азовского моря.
ТБИЛИСИ, 23 мар - Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Азовского моря.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, приграничные районы РФ, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.
