Рютте: Зеленский захотел заключить сделку с Россией

Рютте: Зеленский захотел заключить сделку с Россией

Ранее пресс-секретарь президента России подтвердил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины. 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T17:26+0400

2026-03-23T17:26+0400

2026-03-23T20:21+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Владимир Зеленский заявил о желании заключить сделку с Россией, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.По его словам, соответствующее заявление прозвучало после полуторачасовой встречи в Лондоне.Генсек альянса отметил, что теперь важно донести эту позицию до российской стороны, чтобы Москва также была готова к взаимодействию.Он не исключил, что на изменение риторики Киева могло повлиять давление со стороны президента США Дональда Трампа, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.Ранее американский лидер заявлял, что был удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы, подчеркнув, что с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва остается открытой к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, добавив, что динамика на фронте складывается "позитивно для нас".

украина

москва

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, россия, украина, москва, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины