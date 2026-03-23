Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта
Движение большегрузов в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке
2026-03-23T18:24+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), открылось для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с утра понедельника, 16 марта, на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Движение автотранспортных средств с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3, (с количеством сидений для пассажиров более восьми), в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
