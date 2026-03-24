Будущее Европы держится на суверенитете – глава МИД Грузии

Для Грузии защита суверенитета остается основой не только безопасности, но и экономического роста, подчеркнула Мака Бочоришвили 24.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-24T11:42+0400

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Защита суверенитета требует максимально серьезного подхода, поскольку именно он служит основой, на которой должно строиться будущее Европы, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Об этом она сказала в ходе первого заседания ассамблеи в рамках формата Patriots for Europe, прошедшего 23 марта в Будапеште, где глава грузинского внешнеполитического ведомства приняла участие в панельной дискуссии, посвященной вопросам суверенитета и миграции. "К вопросу защиты суверенитета следует подходить с особой серьезностью, поскольку именно он является единственным прочным фундаментом, на котором должно строиться будущее Европы", – отметила Бочоришвили. По ее словам, для Грузии защита суверенитета остается основой не только безопасности, но и экономического роста. Она подчеркнула, что в условиях сложной геополитической ситуации именно самостоятельные решения позволяют стране сохранять стабильность и избегать рисков. "Экономический рост Грузии составляет около 9,5% в год, что является впечатляющим показателем для Европы. Достичь этого результата можно только одним способом – мы должны защищать суверенитет нашей страны и не ставить под угрозу мир в этом сложном геополитическом окружении", – отметила министр. Глава МИД подчеркнула, что Грузия, несмотря на отсутствие членства в Европейском союзе, на протяжении десятилетий стремится к интеграции в европейское пространство. После распада СССР Тбилиси рассматривал ЕС как главную гарантию защиты суверенитета, что стало основанием для подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году и подачи заявки на вступление. В то же время, по словам Бочоришвили, процесс евроинтеграции сопровождается серьезными вызовами. В частности, тема членства, поддерживаемая примерно 80% населения, все чаще используется как инструмент политического давления, а также становится предметом как внутренней, так и внешней политической борьбы. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский ცоюз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для рядовых граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим приостановлен не будет. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

