Новый этап сотрудничества: Грузия и Китай укрепляют спортивные связи

Новый этап сотрудничества: Грузия и Китай укрепляют спортивные связи

Меморандум предусматривает проведение совместных спортивных сборов и укрепление сотрудничества в международных соревнованиях

2026-03-25T19:20+0400

2026-03-25T19:20+0400

2026-03-25T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на углубление спортивных связей между двумя странами, сообщают в грузинском Минспорта. Документ подписали министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе и его китайский коллега Гао Чжидань в рамках официального визита. Меморандум предусматривает проведение совместных спортивных сборов, укрепление сотрудничества в международных соревнованиях и развитие тесных связей между спортивными организациями и ассоциациями обеих стран. "Китай является одной из ведущих стран мира с развитой спортивной инфраструктурой, высоким уровнем спортивного образования, массовым спортом и выдающимися спортивными достижениями. Поэтому для нас важно иметь тесные связи с КНР в сфере спорта", – сказал Гоголадзе. В рабочей встрече министров спорта также приняли участие заместитель министра Ираклий Долаберидзе, посол Грузии в Китае Паата Каландадзе, президент Федерации настольного тенниса Грузии Гурам Гоголадзе, а также представители министерств спорта Китая и Грузии и грузинского посольства. Грузия и Китай В 2023 году Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая: они могут въезжать в страну с туристическими целями и оставаться на ее территории до 30 дней. Граждане Грузии, в свою очередь, могут посещать Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться там до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, китай, паата каландадзе, спорт