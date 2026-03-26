Борьба с нелегалами в Грузии – из Грузии депортировали десятки иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии – из Грузии депортировали десятки иностранцев

Согласно стратегии ведомства на 2026 год, общее число принудительных выдворений может достичь четырех тысяч человек, при этом всем депортированным лицам будет...

2026-03-26T17:57+0400

2026-03-26T17:57+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из страны 41 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.Среди депортированных – граждане Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Алжира, Китая, Узбекистана, Йемена, Иордании и Ирака. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.Как ранее заявил министр внутренних дел Гела Геладзе, из Грузии в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

туркменистан

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, турция, туркменистан, азербайджан, миграция