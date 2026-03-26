https://sputnik-georgia.ru/20260326/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-gruzii-deportirovali-desyatki-inostrantsev-297808584.html
Борьба с нелегалами в Грузии – из Грузии депортировали десятки иностранцев
Sputnik Грузия
2026-03-26T17:57+0400
общество
грузия
новости
турция
туркменистан
азербайджан
миграция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ae09f2b0f43d657ed5519f73931ceff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d8e29027b245e760abc5b98ed413a8db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Согласно стратегии ведомства на 2026 год, общее число принудительных выдворений может достичь четырех тысяч человек, при этом всем депортированным лицам будет закрыт въезд в Грузию на срок до пяти лет
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из страны 41 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.
Среди депортированных – граждане Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Алжира, Китая, Узбекистана, Йемена, Иордании и Ирака. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.
Как ранее заявил министр внутренних дел Гела Геладзе, из Грузии в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов.