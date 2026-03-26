Ненависть и ложные идеологии не победят христианство в Грузии – премьер

Глава правительства назвал многотысячное сплочение народа в дни траура поражением системных кампаний против Церкви и государственности 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия обладает 1700-летней христианской историей и уникальными религиозными традициями, любые попытки внедрения в стране "ложных идеологий" вместо христианских ценностей обречены на провал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По словам премьера, в последние годы в обществе предпринимались попытки не только разжечь ненависть, но и вести кампании против Церкви, духовенства и Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Однако, как подчеркнул глава правительства, эти усилия не увенчались успехом.По словам премьера, события последних дней стали доказательством того, что "ни ненависть не может победить любовь, ни ложные идеологии – христианство" в Грузии.Как отметил глава правительства, несмотря на неудачу подобных кампаний, общество должно сохранять бдительность и продолжать укреплять традиционные ценности."Нужно сделать все, чтобы наше общество еще больше укрепилось в вере, усилились христианские ценности и позиции Церкви. А это, в конечном итоге, означает укрепление и развитие нашей государственности", – подчеркнул он.События последних дней, по словам премьера, стали важным свидетельством приверженности общества христианским традициям и духовным ценностям страны.Он отметил, что существует подавляющее большинство граждан, для которых важны традиции, ценности, Церковь и государство. И есть небольшое, но активное меньшинство, которое сознательно противопоставляет себя этим ценностям. Премьер назвал его "новым поколением борющихся атеистов"."Подавляющее большинство оставалось в единстве и проявляло свою позицию на протяжении последних дней. Эти действия не случайны – за ними стоят конкретные люди и организованные кампании, направленные против Церкви и государственных институтов", – отметил Кобахидзе.Он подчеркнул, что попытки вмешательства со стороны некоторых политических игроков и НПО были неудачными и искусственными, а события последних дней продемонстрировали, что ценности, проповедуемые Католикосом-Патриархом Илией II на протяжении 50 лет, сильнее любых попыток разобщения и пропаганды ненависти."Это подтверждает, что в Грузии невозможно одержать верх силе ненависти или ложным идеологиям. Наше общество остается единым в своих ценностях, а Церковь и государственность укрепляются", – подчеркнул премьер.Он напомнил о системных кампаниях отдельных СМИ и политических сил против Церкви и Католикоса-Патриарха и назвал заявления некоторых представителей оппозиции о том, что они не смогли присутствовать на похоронах, "обычным фарисейством".Премьер также сообщил, что во время похорон Илии II была организована гражданская панихида, которая не имела политического характера. По просьбе Патриархии каждый желающий мог выразить почтение Католикосу-Патриарху."Несмотря на то, что организация всего процесса была крайне сложной, мы сделали все, чтобы панихида имела гражданский характер, без какой-либо политической подоплеки и без сегрегации представителей общества", – подчеркнул премьер.Он добавил, что в соборе Святой Троицы присутствовали представители власти и оппозиции, духовенство, гости из-за рубежа, дипломатический корпус и обычные граждане. Поток людей был непрерывным, и каждый мог войти в собор и отдать дань уважения Католикосу-Патриарху.Кобахидзе добавил, что приглашение конкретных лиц, не обладающих официальным статусом, не было основано на каких-либо строгих формальных или моральных критериях."С моральной точки зрения у этих людей не было особого права присутствовать в соборе, учитывая кампании, которые велись против Церкви и лично против Патриарха в течение многих лет", – заявил премьер.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

