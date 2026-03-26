Пентагон может отправить предназначенное Киеву оружие на Ближний Восток, утверждает WP

По информации газеты, окончательное решение по вопросу еще не принято 26.03.2026

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, предназначенного для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном, утверждает Washington Post со ссылкой на источники. "Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов вооруженных сил США", – сообщает издание со ссылкой на троих человек, знакомых с вопросом. По информации газеты, окончательное решение по вопросу еще не принято. Владимир Зеленский 3 марта выразил опасение, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. Журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов писал ранее, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

