Пентагон может отправить предназначенное Киеву оружие на Ближний Восток, утверждает WP
По информации газеты, окончательное решение по вопросу еще не принято 26.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-26T13:43+0400
13:43 26.03.2026 (обновлено: 15:28 26.03.2026)
По информации газеты, окончательное решение по вопросу еще не принято
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Министерство войны Соединенных Штатов рассматривает возможность отправки вооружения, предназначенного для Киева, на Ближний Восток на фоне конфликта с Ираном, утверждает Washington Post со ссылкой на источники.
"Пентагон рассматривает возможность переброски оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов вооруженных сил США", – сообщает издание со ссылкой на троих человек, знакомых с вопросом.
По информации газеты, окончательное решение по вопросу еще не принято.
"Оружие, которое может быть перенаправлено от Украины, включает ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, заказанные в рамках запущенной в прошлом году программы НАТО, в рамках которой союзники покупают американское оружие для Киева", – говорится в публикации.
Владимир Зеленский 3 марта выразил опасение, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.
Журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов писал ранее, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".