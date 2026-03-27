Экс-министру обороны Грузии предъявили новое обвинение

27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны Грузии Бачане Ахалая обвинение по факту призыва к свержению государственной власти в речи на суде. Уголовное дело против Ахалая было возбуждено 10 марта. Дело касается аудиозаписи с судебного заседания, распространенной в социальной сети женой Бачо Ахалая Ани Надареишвили. На записи отчетливо слышно, как Ахалая призывает свергнуть власть любыми способами. Следствием установлено, что 16 февраля текущего года на открытом судебном заседании в Тбилисском городском суде Бачана Ахалая, воспользовавшись словом, публично призвал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Ахалая предъявлено обвинение по статье "Призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти", что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Уголовные дела против Бачо Ахалая В конце декабря 2025 года Ахалая был задержан по обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время попытки штурма администрации президента Грузии в Тбилиси 4 октября 2025 года. Он находится в заключении на время следствия. По версии следствия, Бачо Ахалая, используя технические мобильные средства связи, организовал и лично руководил преступными действиями членов организационного комитета акции протеста 4 октября 2025 года – Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе, Лаши Беридзе и других. В случае подтверждения вины по этому уголовному делу Ахалая грозит до 9 лет лишения свободы. Ахалая уже провел в тюрьме девять лет. Он был задержан в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов, на которых "Грузинская мечта" победила правящую тогда партию "Единое нацдвижение". Ахалая был признан виновным в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления "тюремного бунта" в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его. По делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы. А в 2018 году он был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе, в результате которых тот скончался, и приговорен к 9 годам лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

