https://sputnik-georgia.ru/20220630/espch-otkazal-eks-glave-minoborony-gruzii-bacho-akhalaya-v-iske-268064599.html
ЕСПЧ отказал экс-главе Минобороны Грузии Бачо Ахалая в иске
ЕСПЧ отказал экс-главе Минобороны Грузии Бачо Ахалая в иске
Меры пресечения в виде заключения под стражу были применены в полном соответствии с законодательством и судебной практикой Грузии, отметил суд 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T21:10+0400
2022-06-30T21:10+0400
2022-06-30T21:30+0400
грузия
новости
политика
европейский суд по правам человека
бачо ахалая
министерство юстиции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24360/85/243608538_0:189:2965:1857_1920x0_80_0_0_600ad0e40fc989eb52f261ce06b26c8a.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Европейский суд по правам человека признал необоснованным иск экс-министра обороны Бачо Ахалая к властям Грузии, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.Ахалая оспаривал избрание ему несколько раз заключения в виде меры пресечения по разным уголовным делам и заявлял, что его арест был каждый раз политически мотивирован. Он требовал признать в отношении его нарушение статьи о праве на свободу и личную неприкосновенности и статьи о пределах использования ограничений в отношении прав Европейской конвенции по правам человека.По оценке Европейского суда, меры пресечения в виде заключения под стражу были применены в полном соответствии с законодательством и судебной практикой Грузии.Экс-министр обороны Грузии вышел на свободу >>Европейский суд также пояснил, что решения Тбилисского городского суда о применении меры пресечения были надлежащим образом обоснованы как в соответствии с грузинским законодательством, так и европейскими стандартами и основывались на опасности того, что он скроется или окажет давление на свидетелей.Что касается претензий жалобщика о его преследовании по политическим мотивам, суд пояснил, что поскольку претензии по поводу незаконности его тюремного заключения явно необоснованны, то и позиция жалобщика, якобы его арест был политически мотивированным, должна быть объявлена недопустимой.Ахалая был задержан в 2013 году и вышел на свободу спустя 9 лет в марте 2022 года.В Германии задержан экс-глава Генштаба ВС Грузии, генерал Каландадзе >>Свой срок Ахалая отбыл по статьям "превышение служебных полномочий" и "незаконное лишение свободы". Обвинения были связаны с фактом, имевшим место в феврале 2010 года, когда, по данным прокуратуры, Ахалая лично публично избил нескольких военнослужащих, после чего их держали в неотапливаемом помещении без еды в течение двух суток. Ахалая также обвинили в организации пыток полковника Серго Тетрадзе, который якобы был российским шпионом. После пыток Тетрадзе скончался в тюрьме.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24360/85/243608538_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_d4b8358a53aaef19e17cc32699356309.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, бачо ахалая, министерство юстиции грузии
ЕСПЧ отказал экс-главе Минобороны Грузии Бачо Ахалая в иске
21:10 30.06.2022 (обновлено: 21:30 30.06.2022)
Меры пресечения в виде заключения под стражу были применены в полном соответствии с законодательством и судебной практикой Грузии, отметил суд
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Европейский суд по правам человека признал необоснованным иск экс-министра обороны Бачо Ахалая к властям Грузии, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.
Ахалая оспаривал избрание ему несколько раз заключения в виде меры пресечения по разным уголовным делам и заявлял, что его арест был каждый раз политически мотивирован. Он требовал признать в отношении его нарушение статьи о праве на свободу и личную неприкосновенности и статьи о пределах использования ограничений в отношении прав Европейской конвенции по правам человека.
По оценке Европейского суда, меры пресечения в виде заключения под стражу были применены в полном соответствии с законодательством и судебной практикой Грузии.
Европейский суд также пояснил, что решения Тбилисского городского суда о применении меры пресечения были надлежащим образом обоснованы как в соответствии с грузинским законодательством, так и европейскими стандартами и основывались на опасности того, что он скроется или окажет давление на свидетелей.
Что касается претензий жалобщика о его преследовании по политическим мотивам, суд пояснил, что поскольку претензии по поводу незаконности его тюремного заключения явно необоснованны, то и позиция жалобщика, якобы его арест был политически мотивированным, должна быть объявлена недопустимой.
Ахалая был задержан в 2013 году и вышел на свободу спустя 9 лет в марте 2022 года.
Свой срок Ахалая отбыл по статьям "превышение служебных полномочий" и "незаконное лишение свободы". Обвинения были связаны с фактом, имевшим место в феврале 2010 года, когда, по данным прокуратуры, Ахалая лично публично избил нескольких военнослужащих, после чего их держали в неотапливаемом помещении без еды в течение двух суток. Ахалая также обвинили в организации пыток полковника Серго Тетрадзе, который якобы был российским шпионом. После пыток Тетрадзе скончался в тюрьме.