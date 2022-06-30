https://sputnik-georgia.ru/20220630/espch-otkazal-eks-glave-minoborony-gruzii-bacho-akhalaya-v-iske-268064599.html

ЕСПЧ отказал экс-главе Минобороны Грузии Бачо Ахалая в иске

ЕСПЧ отказал экс-главе Минобороны Грузии Бачо Ахалая в иске

Меры пресечения в виде заключения под стражу были применены в полном соответствии с законодательством и судебной практикой Грузии, отметил суд 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T21:10+0400

2022-06-30T21:10+0400

2022-06-30T21:30+0400

грузия

новости

политика

европейский суд по правам человека

бачо ахалая

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Европейский суд по правам человека признал необоснованным иск экс-министра обороны Бачо Ахалая к властям Грузии, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.Ахалая оспаривал избрание ему несколько раз заключения в виде меры пресечения по разным уголовным делам и заявлял, что его арест был каждый раз политически мотивирован. Он требовал признать в отношении его нарушение статьи о праве на свободу и личную неприкосновенности и статьи о пределах использования ограничений в отношении прав Европейской конвенции по правам человека.По оценке Европейского суда, меры пресечения в виде заключения под стражу были применены в полном соответствии с законодательством и судебной практикой Грузии.Экс-министр обороны Грузии вышел на свободу >>Европейский суд также пояснил, что решения Тбилисского городского суда о применении меры пресечения были надлежащим образом обоснованы как в соответствии с грузинским законодательством, так и европейскими стандартами и основывались на опасности того, что он скроется или окажет давление на свидетелей.Что касается претензий жалобщика о его преследовании по политическим мотивам, суд пояснил, что поскольку претензии по поводу незаконности его тюремного заключения явно необоснованны, то и позиция жалобщика, якобы его арест был политически мотивированным, должна быть объявлена недопустимой.Ахалая был задержан в 2013 году и вышел на свободу спустя 9 лет в марте 2022 года.В Германии задержан экс-глава Генштаба ВС Грузии, генерал Каландадзе >>Свой срок Ахалая отбыл по статьям "превышение служебных полномочий" и "незаконное лишение свободы". Обвинения были связаны с фактом, имевшим место в феврале 2010 года, когда, по данным прокуратуры, Ахалая лично публично избил нескольких военнослужащих, после чего их держали в неотапливаемом помещении без еды в течение двух суток. Ахалая также обвинили в организации пыток полковника Серго Тетрадзе, который якобы был российским шпионом. После пыток Тетрадзе скончался в тюрьме.

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грузия, новости, политика, европейский суд по правам человека, бачо ахалая, министерство юстиции грузии