Грузия рискует, а НАТО дает пустые обещания – Папуашвили

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс считает целесообразным продолжать отношения с Грузией 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T18:55+0400

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузия вносит значительный вклад в международные миссии НАТО, рискуя жизнями своих военнослужащих, но при этом не получает адекватной поддержки со стороны альянса, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс считает целесообразным продолжать отношения с Грузией. Он отметил, что в связи с парламентскими выборами 2024 года и последующими событиями были пересмотрены некоторые направления сотрудничества и приоритеты, включая отдельные части Существенного пакета НАТО-Грузия. При этом, по его словам, сотрудничество с Грузией развивается. По его словам, ни один солдат НАТО сегодня не воюет на Украине, хотя европейская часть альянса заявляет, что Украина защищает их и находится на передовой линии обороны. "НАТО должно подумать о своей ответственности, о том, в каком положении оно держало Грузию и Украину с 2008 года. Мы оставались с пустыми обещаниями, подвергали себя риску, а взамен ничего не происходило. Мы увидели цену этому", – отметил глава парламента. Папуашвили подчеркнул, что Грузия продолжает вносить значительный вклад в миссии НАТО и участвует в различных операциях альянса. "Мяч полностью на стороне НАТО – им самим нужно определиться, чего они хотят от собственного альянса", – заявил он. В 2024 году после начала т. н. проевропейских протестов некоторые страны альянса вместе с грузинской оппозицией призвали пересмотреть отношения с Грузией. В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые были убраны формулировки о неизбежности интеграции Грузии и Украины в блок, что вызвало негодование со стороны грузинских политиков. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии. По мнению МИД России, НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть к авантюрам – это вредоносный блок для Южного Кавказа. Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО", а в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

