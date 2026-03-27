Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В феврале 2026 года по сравнению с январем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 0,4%

ТБИЛИСИ, 27 марта — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в феврале 2026 года вырос на 5,7% по сравнению с февралем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 4,1%, при этом цены на продовольствие выросли на 10,3%, а в горнодобывающей промышленности – на 34,2%.В феврале 2026 года по сравнению с январем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 0,4%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в феврале на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 3,3%, а в перерабатывающей – выросли на 4,9%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в феврале вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 49,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,6%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,2%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 1,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в феврале 2026 года составил 4,6% при целевом показателе 3%. В феврале 2026 года по сравнению с январем того же года уровень инфляции составил 0,2%.

