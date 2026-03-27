Новые правила регистрации бизнеса в Грузии: Дома юстиции перешли на особый режим работы

По данным ведомства, сервис будет доступен в субботу и воскресенье во всех крупных городах Грузии 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T22:39+0400

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Филиалы Дома юстиции перешли на продленный режим работы 28 и 29 марта в связи с истечением срока обновления данных для бизнес-субъектов, зарегистрированных до 2022 года, говорится в сообщении Минюста. Все бизнес-субъекты, зарегистрированные до 1 января 2022 года, обязаны обновить данные о регистрации. В противном случае их регистрация будет приостановлена. По данным ведомства, сервис будет доступен в субботу и воскресенье во всех крупных городах Грузии. Из 1,1 миллиона зарегистрированных в Грузии бизнес-субъектов активный статус имеют только 26,7%. Согласно данным "Сакстата", из всего зарегистрированного бизнеса 60,5% – это индивидуальные предприниматели, на втором месте – общества с ограниченной ответственностью, а на третьем – акционерные общества. При этом из 667,3 тысячи зарегистрированных индивидуальных предпринимателей активную деятельность ведут только 201,1 тысячи. А вот из общего числа ООО, которых в Грузии зарегистрировано около 377 тысяч, активный статус есть только у 85 тысяч. Среди 3,2 тысячи зарегистрированных акционерных обществ активный статус есть у 844. В Грузии очень простая процедура регистрации бизнеса, которую можно осуществить за один день при наличии регистрации в стране. Проще всего зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, в этом случае достаточно заявления с указанием кода деятельности. Для регистрации ООО или АО нужно представить также устав компании.

