Заупокойная служба по Католикосу-Патриарху Илие II пройдет в соборе Сиони 29 марта
Духовный лидер нации Илия II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси
Заупокойная служба по Католикосу-Патриарху Илие II пройдет в соборе Сиони 29 марта
19:20 28.03.2026 (обновлено: 07:24 29.03.2026)
Духовный лидер нации Илия II похоронен в Сионском соборе в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Местоблюститель патриаршего престола Грузии, владыка Шио (Муджири) совершит литургию в Сионском соборе, после чего состоится заупокойная служба по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II, говорится в заявлении пресс-службы Патриархии ГПЦ.
Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илию II захоронили в Сионском соборе в Тбилиси.
Священный синод изберет нового Католикоса-Патриарха страны на заседании, которое пройдет спустя 40 дней со дня смерти Илии II.