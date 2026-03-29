Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью
Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью
Вероятно, серьезных игроков блока НАТО интересуют не столько опереточные войска восточноевропейских аборигенов, сколько передовое базирование Армии США... 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T18:11+0400
2026-03-29T18:11+0400
2026-03-29T18:11+0400
"Сложные сценарии" натовских маневров Sea Shield 2026 – в непосредственной близости от зоны боевых действий на Украине – подобны ведру бензина на пожаре. Эти "игры со щитом" деструктивны и безрассудны. Руины украинской государственности никого на Западе ничему не научили.Учения Sea Shield 2026 проходят на территории и в акваториях Румынии 23 марта – 3 апреля с участием 2 500 военнослужащих из 13 стран НАТО. Задействованы 48 боевых кораблей, 12 самолетов и вертолетов, 10 БПЛА, 64 бронемашины. Крупномасштабными эти маневры не назовешь. И все же, многонациональная группировка войск отрабатывает действия в речной, морской, подводной, наземной и воздушной средах.Декларированные цели – "повышение уровня взаимодействия союзников" и "поддержание стабильности в Черноморском регионе". Кроме того, в Минобороны Румынии отметили: "Сценарии учений направлены на защиту критически важной инфраструктуры, обеспечение безопасности морских путей, противодействие асимметричным угрозам и урегулирование кризисных ситуаций". На "поле боя" представлены преимущественно румынские войска – 1 500 "штыков".Немногочисленные подразделения из Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Португалии, США, Турции, Франции – отрабатывают алгоритмы боевого взаимодействия в арьергарде. Причерноморская суета американских рейнджеров в непосредственной близости от российской зоны СВО выглядит особенно странно – с учетом реальных проблем Пентагона на Ближнем Востоке.Десятилетний "сериал" Sea Shield в Черном море – подтверждает неизменность стратегического курса США и НАТО на конфронтацию с Россией (расширение на восток). Румыния – удобный "аэродром подскока", один из перспективных плацдармов на случай войны со многими странами, которые находятся восточнее. Так, на фоне операции США в Иране румынский парламент 11 марта "подставил плечо", одобрил размещение в стране дополнительных войсковых частей и ударной авиации Пентагона.Этим же объясняется особое внимание к сопредельной и конституционно нейтральной Молдове. Накануне учений Sea Shield 2026 председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне посетил Кишинев, где провел встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, министром обороны Анатолием Носатым и командующим Национальной армии Виталием Миковым. Босс Каво Драгоне подтвердил неизменную поддержку военного сотрудничества альянса с Молдовой, "включая помощь в реформировании и модернизации Национальной армии". Гиперактивность старшего военного начальника НАТО в Кишиневе была вознаграждена 23 марта, когда Молдова заявила о готовности участвовать в "коалиции желающих" на Украине.Опасные игрыРумынский порт Констанца за время СВО стал морским аналогом польской авиабазы Жешув – отсюда западное вооружение методом каботажного плавания, мелкими партиями доставляют на Украину. Вероятная точка отправки группировки войск из "коалиции желающих" тоже здесь. Поэтому в ходе Sea Shield 2026 наверняка будет отрабатываться организация натовской логистики – на будущее, в котором вербальная решимость альянса повоевать с Россией обретет реальные очертания (если обретет).Несмотря на все преимущества географического расположения Румынии, и многолетнее наращивание там иностранных военных сил, НАТО испытывает серьезные проблемы. До полной боевой слаженности, которую перманентно отрабатывают и на учениях Sea Shield, формально единому блоку НАТО еще очень далеко. Мы наблюдаем достаточно пеструю (многонациональную) смесь разно вооруженных формирований, которые до сих пор не научились действовать согласованно и эффективно. Эти войска и силы не способны выполнять задачи по предназначению там, где по-настоящему горячо. К примеру, в Ормузском проливе и Персидском заливе, это факт.Маневры НАТО Sea Shield 2026 во многом носят формально-ритуальный характер. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Румыния находится на ступень ниже Венесуэлы – 52 место. В строю ВС Румынии – 39 тыс. действующих военнослужащих. Сопредельная Молдова – на 136 месте из 145 возможных (между Панамой и Сомали). В Молдавской армии – всего 4 000 военнослужащих.Вероятно, серьезных игроков блока НАТО интересуют не столько опереточные войска восточноевропейских аборигенов, сколько передовое базирование Армии США. Которое под благовидным предлогом позволяет приблизить ударные средства вплотную к границам противника – для внезапного "быстрого глобального удара" (в перерыве между переговорами). Даже если противник ответит, "прилетит" по странам базирования, а не по Вашингтону – мы наблюдаем это в регионе Залива.Расстояние от румынского порта Констанца до российского Севастополя – менее 400 км, морские полигоны НАТО еще ближе. На всякий случай Россия внимательно следит за руками недобрых соседей и сценариями "высокой сложности" Sea Shield 2026: одновременными морскими и воздушными ударами, высадкой десанта в дельте Дуная, организацией противолодочных рубежей и "бесполетной зоны" в северо-западном секторе Черного моря. "Морской щит" с определенной точки зрения выглядит как Дамоклов меч – над головами участников "многодоменной" игры НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – https://max.ru/join/bdkQh6FwelB1GogFGTNpZQsP472cwid-tcDURR1klaQ и в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
румыния
сша
молдова
Александр Хроленко
Александр Хроленко
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
в мире, аналитика, румыния, сша, молдова, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
в мире, аналитика, румыния, сша, молдова, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью
Вероятно, серьезных игроков блока НАТО интересуют не столько опереточные войска восточноевропейских аборигенов, сколько передовое базирование Армии США, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
"Сложные сценарии" натовских маневров Sea Shield 2026 – в непосредственной близости от зоны боевых действий на Украине – подобны ведру бензина на пожаре. Эти "игры со щитом" деструктивны и безрассудны. Руины украинской государственности никого на Западе ничему не научили.
Учения Sea Shield 2026 проходят на территории и в акваториях Румынии 23 марта – 3 апреля с участием 2 500 военнослужащих из 13 стран НАТО. Задействованы 48 боевых кораблей, 12 самолетов и вертолетов, 10 БПЛА, 64 бронемашины. Крупномасштабными эти маневры не назовешь. И все же, многонациональная группировка войск отрабатывает действия в речной, морской, подводной, наземной и воздушной средах.
Декларированные цели – "повышение уровня взаимодействия союзников" и "поддержание стабильности в Черноморском регионе". Кроме того, в Минобороны Румынии отметили: "Сценарии учений направлены на защиту критически важной инфраструктуры, обеспечение безопасности морских путей, противодействие асимметричным угрозам и урегулирование кризисных ситуаций". На "поле боя" представлены преимущественно румынские войска – 1 500 "штыков".
Немногочисленные подразделения из Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Португалии, США, Турции, Франции – отрабатывают алгоритмы боевого взаимодействия в арьергарде. Причерноморская суета американских рейнджеров в непосредственной близости от российской зоны СВО выглядит особенно странно – с учетом реальных проблем Пентагона на Ближнем Востоке.
Десятилетний "сериал" Sea Shield в Черном море – подтверждает неизменность стратегического курса США и НАТО на конфронтацию с Россией (расширение на восток). Румыния – удобный "аэродром подскока", один из перспективных плацдармов на случай войны со многими странами, которые находятся восточнее. Так, на фоне операции США в Иране румынский парламент 11 марта "подставил плечо", одобрил размещение в стране дополнительных войсковых частей и ударной авиации Пентагона.
Этим же объясняется особое внимание к сопредельной и конституционно нейтральной Молдове. Накануне учений Sea Shield 2026 председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне посетил Кишинев, где провел встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, министром обороны Анатолием Носатым и командующим Национальной армии Виталием Миковым. Босс Каво Драгоне подтвердил неизменную поддержку военного сотрудничества альянса с Молдовой, "включая помощь в реформировании и модернизации Национальной армии". Гиперактивность старшего военного начальника НАТО в Кишиневе была вознаграждена 23 марта, когда Молдова заявила о готовности участвовать в "коалиции желающих" на Украине.
Румынский порт Констанца за время СВО стал морским аналогом польской авиабазы Жешув – отсюда западное вооружение методом каботажного плавания, мелкими партиями доставляют на Украину. Вероятная точка отправки группировки войск из "коалиции желающих" тоже здесь. Поэтому в ходе Sea Shield 2026 наверняка будет отрабатываться организация натовской логистики – на будущее, в котором вербальная решимость альянса повоевать с Россией обретет реальные очертания (если обретет).
Несмотря на все преимущества географического расположения Румынии, и многолетнее наращивание там иностранных военных сил, НАТО испытывает серьезные проблемы. До полной боевой слаженности, которую перманентно отрабатывают и на учениях Sea Shield, формально единому блоку НАТО еще очень далеко. Мы наблюдаем достаточно пеструю (многонациональную) смесь разно вооруженных формирований, которые до сих пор не научились действовать согласованно и эффективно. Эти войска и силы не способны выполнять задачи по предназначению там, где по-настоящему горячо. К примеру, в Ормузском проливе и Персидском заливе, это факт.
Маневры НАТО Sea Shield 2026 во многом носят формально-ритуальный характер. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Румыния находится на ступень ниже Венесуэлы – 52 место. В строю ВС Румынии – 39 тыс. действующих военнослужащих. Сопредельная Молдова – на 136 месте из 145 возможных (между Панамой и Сомали). В Молдавской армии – всего 4 000 военнослужащих.
Вероятно, серьезных игроков блока НАТО интересуют не столько опереточные войска восточноевропейских аборигенов, сколько передовое базирование Армии США. Которое под благовидным предлогом позволяет приблизить ударные средства вплотную к границам противника – для внезапного "быстрого глобального удара" (в перерыве между переговорами). Даже если противник ответит, "прилетит" по странам базирования, а не по Вашингтону – мы наблюдаем это в регионе Залива.
Расстояние от румынского порта Констанца до российского Севастополя – менее 400 км, морские полигоны НАТО еще ближе. На всякий случай Россия внимательно следит за руками недобрых соседей и сценариями "высокой сложности" Sea Shield 2026: одновременными морскими и воздушными ударами, высадкой десанта в дельте Дуная, организацией противолодочных рубежей и "бесполетной зоны" в северо-западном секторе Черного моря. "Морской щит" с определенной точки зрения выглядит как Дамоклов меч – над головами участников "многодоменной" игры НАТО.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции