Грузия нарастила закупки молока из России до исторического максимума

В феврале грузинские компании ввезли российское молоко на 664,7 тысячи долларов против 132,4 тысячи годом ране

2026-03-30T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузия в феврале увеличила импорт молока из России до максимальной суммы за всю современную историю – почти 700 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в феврале грузинские компании ввезли российское молоко на 664,7 тысячи долларов против 132,4 тысячи годом ранее. Таким образом, сумма закупок подскочила в пять раз в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с 2009 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия в феврале сохранила за собой место крупнейшего молочного поставщика на грузинский рынок, которое занимала месяцем ранее. Доля РФ от всех поставок составила 33,7%. Также в топ-5 вошли Польша (17,5%), Азербайджан (14,8%), Франция (11,9%) и Беларусь (10,9%).

